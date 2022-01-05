Вратарь «Днепра-1» близок к переходу в «Черноморец»

9 января «Черноморец» начнет подготовку ко второй части сезона.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, первым зимним новичком «моряков» может стать 33-летний вратарь «Днепра-1» Евгений Паст.
По имеющейся информации, новый главный тренер одесситов Роман Григорчук не скрывает своей заинтересованности в возвращении Евгения Паста. С 2010 по 2014 год он уже защищал ворота «Черноморца», который тогда возглавлял Григорчук.
Сейчас между клубами идут переговоры, и перед вылетом одесской команды на сборы вопрос перехода Паста из «Днепра-1» в «Черноморец» должен быть решен.
Напомним, что Евгений Паст — воспитанник «Черноморца» и провел в его составе 59 матчей.
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