Вратарь «Динамо» восстановился после травмы и поедет на сбор в Турцию

На заключительном сборе «Динамо» в Турции к командным тренировкам вернется ранее травмированный футболист.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, голкипер киевлян Руслан Нещерет, получивший перелом носа в товарищеском матче «Динамо» против норвежского «Буде-Глимт» на втором сборе киевлян в Турции, практически полностью восстановился после тяжелой травмы и операции. Голкипер должен в составе киевской команды в воскресенье, 13 февраля, отправиться на заключительный сбор в Турцию.

На данный момент известен только один соперник «Динамо» на турецком сборе. В воскресенье, 13 февраля, в день прилета в Турцию подопечные Мирчи Луческу сыграют с лидером второго дивизиона Сербии ФК «Инджия».

Начало игры – в 16.00 по киевскому времени. В прямой трансляции матч будет показан на канале «Динамо Киев» в Youtube.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Буряк: «Динамо» проявило свои лучшие качества в матче с «Депортиво»

Шацких: хорошо, что «Динамо» прошло дальше в Юношеской Лиге УЕФА

Девять игроков «Динамо» вышли из карантина и вернулись в Украину

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.