Вратарь «Динамо» перенесет операцию после сбора в Испании

В последнем контрольном матче киевского Динамо на сборе в Испании против норвежского «Буде-Глимт» (1:1) серьезную травму носа получил голкипер киевлян Руслан Нещерет. Он появился на поле после перерыва, но на 56-й минуте получил повреждение после столкновения с Лассе Нордасом. На 58-й минуте вместо него на поле вышел Георгий Бущан.

По прилету динамовской делегации в Киев, куда команда вернулась после первого сбора, футболист был направлен в клинику для более детального медосмотра.

Как сообщили Meta-ratings.com.ua в медицинском учреждении, у голкипера «Динамо» подтвердился перелом носа. Нещерету предстоит перенести операцию, после которой потребуется время на восстановление. Поэтому, его участие во втором сборе киевлян на сборе в Турции, скорее всего, исключено.

Вылет на второй сбор в Турцию намечен на утро понедельника, 31 января. Продлится второй подготовительный этап до 10 февраля.

Напомним, что «Динамо» завершило серию контрольных матчей на первом сборе. Ранее киевляне одержали победы над испанским «Атлетико Пульпиленьо» (4:0), люксембургским «Расингом Унионом» (4:0) и испанским «Реалом Мурсией» (3:1).

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