Врач «Шахтера» о травме Траоре: я такого за всю свою карьеру не видел

Глава медицинской службы «Шахтера» Артур Глущенко рассказал о том, как проходит восстановление Лассины Траоре. Напомним, что африканский форвард еще в сентябре получит травму, из-за которой пропустит не менее девяти месяцев.

«6 декабря была выполнена вторая операция внутрисуставная. Там было повреждение передней крестообразной связки. Реабилитация займет порядка шести-семи месяцев. Швы сняты, так что к реабилитации он уже приступил. Первые две недели — в Барселоне, дальше по плану.

Точно такую травму у игроков «Шахтера» я не припомню. Такого повреждения капсулы коленного сустава я за всю свою карьеру не видел.



Как мы и говорили, если все нормально, то это около девяти месяцев», — сказал Глущенко в интервью телеканалу «Футбол».

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