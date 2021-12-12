Врач «Динамо» рассказал о состоянии травмированных перед игрой с «Зарей»

Главный врач «Динамо» Андрей Шморгун поделился информацией о ситуации с футболистами киевской команды, которые находятся в лазарете.

«Томаш Кендзера заболел COVID-19. Перед матчем с «Бенфикой» у него оказался положительный тест, но самочувствие игрока нормальное, заболевание проходит в легкой форме. Томаш находится дома, в Киеве, на самоизоляции.

У Владислава Супряги была травма передней поверхности бедра. Его реабилитация подходит к концу, он работает по индивидуальной программе и уже готов приступить к тренировкам в общей группе. Но, поскольку первая часть сезона подходит к концу, сыграть уже не успеет.

Денис Попов сейчас проходит один из этапов восстановления за границей, чтобы разнообразить и сменить подходы и форму реабилитации. Что касается его участия в зимних сборах, то будем исходить из самочувствия Дениса и состояния его колена. Нужно учитывать много факторов, помимо функциональной готовности, прежде чем возвращать игрока в общую группу. Будет проведена тестовая работа, сделаны повторные рентгенологические снимки.

Денис продолжает лечение, как и Артем Беседин, который уже начал беговую работу. Его колено нормально переносит нагрузки, и это большое достижение, что он уже побежал. Для его травмы такие темпы восстановления — это очень хорошо», — цитирует Моргуна официальный сайт «Динамо».

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