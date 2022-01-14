Врач «Динамо»: лишний вес наверняка есть у тех, кто к этому склонен

Врач киевского «Динамо» Анатолий Жучка рассказал о первом медосмотре команды в новом году.

«Все как обычно. Футболисты поделены на две группы, пока первая проходит медосмотр, вторая собралась на базе для тренировки. После медосмотра запланированы обед, отдых, а вечером — еще одна тренировка обеих групп. Завтра — наоборот.

Игроки проходят стандартных врачей: терапевт, лор, офтальмолог, невропатолог, делают УЗИ брюшной полости, эхокардиографию, сдают анализы.

Лишний вес? У тех, кто склонен к этому, думаю, он есть. Визуально все выглядят хорошо, так же, как перед отпуском, а точно об этом узнаем уже на базе, когда измерим. Те, у кого есть лишний вес, знают и борются с ним.

Связь во время отпуска? Такое впечатление, что у нас эта связь никогда и не прерывается. В основном вопросы касались оформления документов относительно COVID-19 перед поездками за границу, у кого-то были небольшие проблемы со здоровьем, поэтому на связи находились постоянно.

Пример остальным обычно показывает капитан команды Сергей Сидорчук. Сегодня была целая группа футболистов, которые приехали в клинику даже раньше меня. Кроме Сидорчука, это Андриевский, Бойко, Буяльский, Забарный и другие. Это самые пунктуальные ребята, из таких мелочей складывается профессионализм, который сказывается и на игре», — приводит слова Жучки официальный сайт «Динамо».

Ранее наш сайт рассказал о начале медосмотра в «Динамо».



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