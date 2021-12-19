«ВПК-Агро» сохранит вратаря и попробует договориться с рядом игроков о новых контрактах

Новый главный тренер хочет сохранить костяк команды.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, опытный голкипер Константин Махновский с большой долей вероятности продолжит выступления за «ВПК-Агро» в весенней части сезона. По нашей информации, у вратаря есть вариант с ближним зарубежьем, но новый главный тренер зелено-белых Александр Поклонский дал понять Махновскому, что рассчитывает на него в борьбе за выживание в Первой лиге.

В последних числах декабря истекают контракты у защитника Сергея Палюха, вингера Ивана Будняка и центрфорварда Станислава Кулиша (лучший бомбардир команды). По ним вопрос остается открытым, хотя предварительно те же Палюх и Будняк вроде бы не против остаться.

Есть предложения у защитника Павла Пашаева и полузащитника Дмитрия Лепы. Конкретика по ним появится позже.

Завершили выступления за «ВПК-Агро» защитники Дмитрий Зозуля и Акаки Хубутия, а также полузащитник Лука Коберидзе. Возможно, покинет клуб еще один нападающий — Александр Яровенко.

Что касается тренерского штаба, то в нем останется один из ассистентов предыдущего рулевого Александра Грицая — Павел Таран. Сын Олега Тарана будет отвечать в команде за физподготовку.

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге. У «Краматорска», который находится сразу над зоной прямого вылета, на четыре очка больше и две игры в запасе.

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