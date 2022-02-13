«ВПК-Агро» просматривает бывших игроков «Олимпика» и клубов Второй лиги

Команда Александра Поклонского продолжает подготовку к весенней части сезона в Приднепровске.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на просмотр в «ВПК-Агро» прибыли 30-летний экс-голкипер «Виктории» Александр Литвиненко, защитники — 23-летний Владислав Веремеев (предыдущий клуб — «Скорук») и 19-летний Максим Белоус («Никополь»), а также два вингера — 23-летний Антон Калайтан («Олимпик») и его ровесник Максим Кулиш («Рубикон»).

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге, ниже только «Ужгород» и «Кремень». Первый официальный матч 2022 года зелено-белые проведут в Ивано-Франковске с «Прикарпатьем» (базовый день тура — 19 марта).

Ранее наш сайт сообщал, что «Альянс» на сборе в Турции проведет семь спаррингов.

Также стало известно, что «Металлист» возьмет на третий сбор опытного хавбека.

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