«ВПК-Агро» отказался от нескольких игроков после просмотра

Александр Поклонский продолжает поиск исполнителей, способных усилить его команду.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, по итогам просмотра на втором сборе тренерский «ВПК-Агро» не стал задерживать в тренировочном лагере команды ряд футболистов. Расположение зелено-белых уже покинули вратари Александр Литвиненко («Виктория», на фото) и Анатолий Тимофеев («Полесье»), защитник Максим Белоус, полузащитники Богдан Гора (оба — Никополь») и Максим Кулиш («Рубикон»), а также нападающий Владислав Митченко («Днепр-1»).

Пока не ясно, останутся ли в коллективе голкипер Тимофей Шеремета, вингер Антон Калайтан (оба — «Олимпик») и защитник Владислав Веремеев («Скорук»). Многое будет зависеть от того, кто присоединится к «ВПК-Агро» в ближайшее время. По словам Александра Поклонского, его штаб имеет конкретные кандидатуры для усиления команды.

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге. Ниже только «Ужгород» и «Кремень».

Ранее стало известно, что «Краматорск» на сборе в Турции сыграет с двумя командами Первой лиги.

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