«ВПК-Агро» определился с местом проведения сборов

В декабре команда получила нового главного тренера.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, выход «ВПК-Агро» из отпуска запланирован на 23 января.

Первую неделю подопечные Александра Поклонского поработают в Днепре над выносливостью, в эти же дни футболисты пройдут медобследование. После этого команда получит три выходных, а затем будет двухнедельный сбор на базе «Днепра» в Приднепровске (достигнута предварительная договоренность о спарринге с «Металлургом»).

Заключительный, третий сбор пройдет на западе Украины, скорее всего, в Закарпатье. Прямо оттуда зелено-белые отправятся на первый весенний матч чемпионата в Ивано-Франковск.

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге. По итогам прошлого сезона команда была десятой.

Ранее наш сайт сообщал, что клуб из Вишневого не договорился с двумя экс-игроками «Днепра» продолжить выступления за команду.

Также стало известно, что «ВПК-Агро» арендует голкипера «Днепра-1».

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