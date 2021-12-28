«ВПК-Агро» официально объявил об отставке Грицая

«ВПК-Агро» официально объявил об уходе с поста главного тренера Александра Грицая, а также представителями его тренерского штаба — Вячеслава Чечера и Андрея Яковца.



Под руководством 44-летнего Грицая «ВПК-Агро» одержал семь побед и трижды сыграл вничью. Он возглавлял команду из Днепропетровской области с июля.

Ранее новым главным тренером ВПК-Агро был назначен Александр Поклонский, который возглавлял команды U-19 и U-21 «Днепра», затем тренировал команду U-21 СК «Днепр-1». В первой части сезона специалист работал с «Никополем».

Также мы сообщали, кто войдет в новый тренерский штаб «ВПК-Агро».

«ВПК-Агро» занимает 14-е место турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 18 очков после 20 сыгранных матчей.

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