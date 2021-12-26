«ВПК-Агро» не договорился с двумя экс-игроками «Днепра», оба покинут клуб

Ветераны видят себя в других командах.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, защитник Павел Пашаев и полузащитник Дмитрий Лепа не приняли предложение «ВПК-Агро» остаться в клубе до конца сезона. Оба футболиста видят свое будущее в других местах, Пашаев, насколько нам известно, — точно не в Украине.

Пашаев и Лепа (обоим по 33 года) присоединились к «ВПК-Агро» в сентябре на правах свободных агентов после выступлений за «Александрию» и хорватский «Осиек» соответственно.

Пашаев в нынешнем сезоне Первой лиги провел 11 матчей, Лепа принял участие в 13 поединках и забил 1 мяч.

Сегодня стало известно также, что «Рух» отозвал из «ВПК-Агро» арендованных вратаря Виктора Бабичина (8 матчей в чемпионате) и полузащитника Ивана Литвиненко (17 игр, 1 гол).

Есть варианты с продолжением карьеры в другом клубе у защитника Дениса Тарадуды (7 матчей).

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге. В декабре клуб сменил тренерский штаб, расстался с защитниками Дмитрием Зозулей и Акаки Хубутией, а также полузащитниками Лукой Коберидзе и Иваном Будняком (последний уже подписал контракт с «Перемогой»).



Накануне лучший бомбардир «ВПК-Агро» подписал новый контракт с зелено-белыми.



Ранее наш сайт сообщал, что клуб из Вишневого арендует несколько игроков «Днепра-1».



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