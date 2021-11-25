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«ВПК-Агро» готовится к матчу за 6 очков без трех защитников

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
25.11.2021
09:45
Новость
Эксклюзивы
«ВПК-Агро» готовится к матчу за 6 очков без трех защитников

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, кадровая ситуация в «ВПК-Агро» перед заключительным матчем осенней части чемпионата оставляет желать лучшего. Из-за травм к игре с «Ужгородом» не готовятся защитники Висенте, Павел Пашаев и Роман Слива (на фото). Все они пропустили и предыдущий поединок с «Альянсом» (3:3).

Вместе с тем отбыл одноматчевую дисквалификацию после удаления во встрече с «Полесьем» и готовится к воскресной игре еще один защитник — Денис Тарадуда.

После 19 туров чемпионата Первой лиги «ВПК-Агро» занимает 14-е место. «Ужгород», имея на 2 очка меньше, расположился следом.

Ранее наш сайт сообщал, что «Кремень» расстался еще с одним игроком.

Также стало известно, что «Краматорск» перед последним матчем года потерял двух фланговых защитников.

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