«ВПК-Агро» готовится к матчу за 6 очков без трех защитников

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, кадровая ситуация в «ВПК-Агро» перед заключительным матчем осенней части чемпионата оставляет желать лучшего. Из-за травм к игре с «Ужгородом» не готовятся защитники Висенте, Павел Пашаев и Роман Слива (на фото). Все они пропустили и предыдущий поединок с «Альянсом» (3:3).



Вместе с тем отбыл одноматчевую дисквалификацию после удаления во встрече с «Полесьем» и готовится к воскресной игре еще один защитник — Денис Тарадуда.

После 19 туров чемпионата Первой лиги «ВПК-Агро» занимает 14-е место. «Ужгород», имея на 2 очка меньше, расположился следом.

Ранее наш сайт сообщал, что «Кремень» расстался еще с одним игроком.

Также стало известно, что «Краматорск» перед последним матчем года потерял двух фланговых защитников.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Основной защитник «Оболони» может покинуть клуб

У двух игроков «Агробизнеса» заканчиваются контракты

У Грицука и еще пяти футболистов истекают контракты с «Полесьем»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.