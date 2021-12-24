«ВПК-Агро» арендует несколько игроков «Днепра-1»

Александр Поклонский подтянет в клуб из Вишневого старых знакомых.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, вслед за главным тренером Александром Поклонским из «Никополя» в «ВПК-Агро» переберется несколько футболистов. Права на них принадлежат «Днепру-1», поэтому речь идет об аренде. Продолжить карьеру в перволиговой команде, в частности, могут полузащитники Максим Соловьев, Кирилл Матвеев, Валентин Рубчинский и нападающий Богдан Гора (на фото в центре).

Возможно, игроком «ВПК-Агро» станет и защитник «Никополя» Владимир Кирычук. Но в данном случае речь идет о вероятном полноценном трансфере.

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге. В декабре клуб сменил тренерский штаб, расстался с защитниками Дмитрием Зозулей и Акаки Хубутией, а также полузащитниками Лукой Коберидзе и Иваном Будняком (последний уже подписал контракт с «Перемогой»).

Под вопросом будущее в команде защитника Павла Пашаева, полузащитника Дмитрия Лепы и нападающего Александра Яровенко. 30-31 декабря заканчиваются контракты у защитника Сергея Палюха и форварда Станислава Кулиша.

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