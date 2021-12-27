«ВПК-Агро» арендует голкипера «Днепра-1»

После возвращения Виктора Бабичина в «Рух» команде из Вишневого нужен еще один вратарь.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, голкипер Мирослав Зновенко, осеннюю часть сезона отыгравший на правах аренды за «Никополь» (13 матчей и 25 пропущенных мячей во Второй лиге), во время зимней паузы присоединится к «ВПК-Агро». Контракт 19-летнего футболиста, прошедшего обучение в школе «Зари», академиях «Металлиста» и «Днепра», по-прежнему принадлежит «Днепру-1».

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге. В декабре клуб сменил тренерский штаб, расстался с защитниками Дмитрием Зозулей и Акаки Хубутией, а также полузащитниками Лукой Коберидзе и Иваном Будняком (последний уже оформил отношения с «Перемогой»).

Помимо этого, «Рух» отозвал из аренды в «ВПК-Агро» вратаря Виктора Бабичина и полузащитника Ивана Литвиненко. Есть варианты с продолжением карьеры в другом клубе у защитника Дениса Тарадуды.

Накануне лучший бомбардир «ВПК-Агро» подписал новый контракт с зелено-белыми.

Ранее наш сайт сообщал, что клуб из Вишневого арендует несколько игроков «Днепра-1».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«ВПК-Агро» сохранит вратаря и попробует договориться с рядом игроков о новых контрактах

«ВПК-Агро» не договорился с двумя экс-игроками «Днепра», оба покинут клуб

Официально: Мурза стал игроком «Металлиста»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.