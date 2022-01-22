Впервые в Украине будут проведены соревнования по бразильскому джиу-джитсу среди пара-атлетов

На этих выходных 22 и 23 января в Запорожье состоится турнир Лиги TMS, в рамках которого стартует кампания Para Jiu Jitsu. Это социальная программа для атлетов с особенностями развития, ампутациями или группами инвалидности.

Организаторы создали 7 отдельных категорий для пара-атлетов.

Куратором программы стал Артём Кузьмич — синий пояс по бразильскому джиу-джитсу, ветеран Сил Специальных Операций ВСУ, который потерял ногу в 2019 результате тяжелого ранения. Артём неоднократно становился победителем на украинских и европейских соревнованиях. В 2021 году он побывал в Бразилии, где посетил зал, в котором занимаются пара-атлеты. А также принял участие в соревнованиях и смог завоевать золото в двух категориях. Теперь Артём готов поделиться своим опытом в Украине.

«Считаю главной задачей – это популяризировать пара-джиу-джитсу, так как в Украине еще мало пара-атлетов, которые занимаются и готовы выступать на соревнованиях. Многие просто не знают о таком виде спорта и его возможностях для инклюзивных спортсменов. Конечной целью этого проекта я вижу создание специализированных залов для людей с инвалидностью и возможности для них соревноваться между собой и путешествовать, выступая на турнирах по всему миру».

Президент Лиги TMS Шай Гутман также поделился планами по развитию инклюзивного направления в бразильском джиу-джитсу.

«С момента основания нашей Лиги было и остается важным не стоять на месте, постоянно развиваться и привлекать все больше людей в этот вид спорта. Мы открываем новые проекты и всегда помогаем нашим спортсменам.

Я глубоко убеждён и на своём примере понял, что джиу-джитсу может изменить жизнь к лучшему. Так почему бы не сделать это боевое искусство доступным для каждого? Лига TMS станет первой украинской организацией, которая открыла отдельную категорию и будет активно развивать направление Para Jiu Jitsu. И мы готовы привлечь к команде всех, кто готов нам в этом помочь».

Дебютные поединки пара-атлетов состоятся 22 и 23 января в Дворце спорта «Юность», в рамках турнира TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA. Открытие чемпионата состоится в 10:00, вход бесплатный, с соблюдением карантинных норм.

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