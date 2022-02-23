Возобновление весенней части чемпионата Украины находится под вопросом

Вторая часть сезона чемпионата Украины по футболу может стартовать позже запланированных дат.



«Вероятность полноценного возобновления первенства УПЛ под вопросом. Причиной тому - происходящие события. Введение сегодня чрезвычайного положения на территории Украины ставит под вопрос рестарт. Согласно действующему законодательству, проведение спортивных массовых мероприятий в таких регионах запрещается. Силы полиции и Нацгвардии вследствии мобилизации и отвлечения кадров на охрану стратегических объектов, не могут гарантировать обеспечение футбольных матчей. УПЛ и УАФ эта проблема известна», - сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

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