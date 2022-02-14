Возобновление чемпионата УПЛ под вопросом, международные матчи могут пройти во Львове

Напряженная ситуация у границ Украины с Россией с последующим возможным введеним военного положення в стране ставит под сомнение проведение международных спортивных мероприятий на территории Украины.

Если в ближайшее время ситуация ухудшится, в кулуарах уже рассматривается вариант переноса старта весенней части чемпионата УПЛ, сообщил Meta-ratings.com.ua источник, знакомый с ситуацией.

По имеющейся информации, за консультациями в УЕФА уже также обратился ФК «Спортинг», юношеская команда которого должна сыграть первого или второго марта в Киеве против «Динамо» в Юношеской лиге УЕФА. Не исключено, что УЕФА будет вести с украинским клубом диалог на предмет того, чтобы этот матч был перенесен во Львов или состоялся на нейтральном поле. Кроме того, УЕФА прорабатывает возможности для других изменений в календаре касательно домашних международных игр украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА, либо же будет требовать от украинской стороны дополнительные меры безопасности.

Ранее представители Ахметова опровергли бегство президента «Шахтера» из Украины.

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