Воспитанник «Шахтера» может вернуться в чемпионат Украины

Защитник клуба «Арарат-Армения» Сергей Вакуленко, который также способен закрыть позицию опорного полузащитника, может вернуться в украинский футбольный чемпионат.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в услугах 28-летнего футболиста очень сильно заинтересованы клубы УПЛ «Верес» из Ровно и «Металлист 1925». Вакуленко, хоть и закончил академию донецкого «Шахтера», является уроженцем Харькова.

Также его в своем составе хотело бы видеть житомирское «Полесье» из Первой украинской лиги, однако этот вариант не приоритетный для универсального футболиста.



Сергей Вакуленко

Также его в своем составе хотело бы видеть житомирское «Полесье» из Первой украинской лиги, однако этот вариант не приоритетный для универсального футболиста.

Что касается «Арарата-Армении», то этот клуб готов предложить Вакуленко новый контракт. Текущее соглашение действует до лета 2022 года.

Сергей Вакуленко перешел в «Арарат-Армению» в январе 2020 года и помог команде выиграть Кубок Армении. В УПЛ бывший игрок молодежной сборной выступал за киевский «Арсенал», «Карпаты», донецкий «Олимпик» и «Мариуполь». В 74 матчах он забил 12 голов.

Эксклюзивное интервью Сергея Вакуленко для нашего сайта можно прочитать здесь.

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