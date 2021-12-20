Воспитанник «Шахтер» станет игроком «Славии»

Украинский защитник чешской команды «Ческе-Будеевице» Максим Таловеров перейдет в пражскую «Славию» в зимнее межсезонье. Об этом заявил агент Вячеслав Заховайло.

«Еще месяц назад была подписана соответствующая договоренность, и с 1 января Максим переходит в «Славию». Сумма сделки составляет около 1 миллион евро», — цитирует Заховайла Footboom.

Таловеров является воспитанником академии «Шахтера». Также поиграл за молодежные команды киевского «Арсенала» и донецкого «Олимпика».

В Чехию уехал в 2019 году и даже выступал за молодежку «Спарты» на правах аренды.

В текущем сезоне в составе «Ческе-Будеевице» сыграл 15 матчей во всех турнирах.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Почему переход Миколенко в «Эвертон» выгоден всем сторонам

На глазах у Кличко и с разбитым носом. Как Беринчик в кровавом бою одолел россиянина и защитил титул

«Динамо» лишилось еще одного холостяка. Цыганков на Мальдивах сделал предложение своей возлюбленной

NAVI выиграли BLAST Premier World Final 2021

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.