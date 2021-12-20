Воспитанник «Шахтер» станет игроком «Славии»

Украинский защитник чешской команды «Ческе-Будеевице» Максим Таловеров перейдет в пражскую «Славию» в зимнее межсезонье. Об этом заявил агент Вячеслав Заховайло.
«Еще месяц назад была подписана соответствующая договоренность, и с 1 января Максим переходит в «Славию». Сумма сделки составляет около 1 миллион евро», — цитирует Заховайла Footboom.
Таловеров является воспитанником академии «Шахтера». Также поиграл за молодежные команды киевского «Арсенала» и донецкого «Олимпика».
В Чехию уехал в 2019 году и даже выступал за молодежку «Спарты» на правах аренды.
В текущем сезоне в составе «Ческе-Будеевице» сыграл 15 матчей во всех турнирах.
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