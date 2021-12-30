Воспитанник «Динамо» рассказал о предложении «Баварии»

Полузащитник юношеской команды «Динамо» Самба Диалло рассказал, что у него есть перспективные варианты продолжения карьеры после киевского клуба.
«После матча с «Баварией» в Юношеской лиге УЕФА со мной связывались официальные лица немецкого клуба. Они были впечатлены, ведь им очень понравилось мое выступление», — сказал Диалло в интервью сенегальскому телевидению.
Напомним, что Диалло забил пять голов в шести матчах Юношеской лиги УЕФА. Диалло называют «Новым Мане».
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