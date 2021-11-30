Воспитанник «Динамо» покинет винницкую «Ниву»

Опытный полузащитник играл за клуб из родного города с весны этого года.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, атакующий универсал Максим Зеленевич с большой долей вероятности не продлит заканчивающийся сегодня контракт с винницкой «Нивой».

29-летний Зеленевич — выпускник академии «Динамо». Ранее он на протяжении семи лет играл за ФК «Полтава», впоследствии выступал за «Гелиос», «Черкащину» и словацкий клуб «Несвады».

В нынешнем сезоне Второй лиги Зеленевич провел 9 матчей, но после 10 октября не играл из-за травмы. Также на его счету 1 игра и 1 гол в Кубке Украины, где «Нива» в серии 11-метровых проиграла «Волыни» (1:1, по пенальти 3:5).

Помимо Зеленевича, винницкую команду может покинуть левый защитник Евгений Костюк. Аренда 19-летнего футболиста у «Колоса» рассчитана до 30 ноября. Костюк сыграл 5 матчей в чемпионате и 1 — в Кубке .

«Нива» завершила осеннюю часть сезона на 8-м месте в группе А.

Ранее наш сайт сообщал, что «Нива» продлила контракт с основным голкипером.

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