Воспитанник «Динамо» перешел в ФК «Львов»

«Львов» объявил о подписании контракта с полузащитником Александром Васильевым. Соглашение с 27-летним хавбеком рассчитано на два года, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Последним клубом Васильева был белорусский «Гомель», в котором футболист отыграл три сезона, после чего стал свободным агентом.

В Украине выступал за «Днепр», проведя в команде Мирона Маркевича три игры. Также недолго поиграл за киевский «Арсенал». Васильев является воспитанником «Динамо», но за бело-синих ни одного матча не провел.

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