Воспитанник «Динамо» и вратарь «Днепра-1» подписали контракты с «Черноморцем»

В процессе активной селекционной кампании, проводимой одесским «Черноморцем» в период зимнего перерыва в чемпионате, в команду пришла группа футболистов, призванная усилить состав.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, среди тех, кто подписал контракт с клубом и оказался в списке отъезжающих на сбор в Турцию 9 января, значится фамилия воспитанника киевского «Динамо», защитника Артема Сухоцкого. Предыдущим клубом в карьере 29-летнего футболиста была черниговская «Десна», в составе которой он выступал в осенней части сезона-2020/21. После отъезда из Чернигова Сухоцкий стал свободным агентом, перейдя в этом статусе нынешней зимой в «Черноморец».

В Одессе новоиспеченный «моряк» уже успел повстречаться со своим бывшим одноклубником по «Десне», выступавшем в последнее время за «Днепр-1», вратарем Евгением Пастом, который также подписал соглашение с «Черноморцем».

В формируемую Романом Григорчуком команду сватают также еще двух игроков, выступавших в «Десне» в этом сезоне — защитника Сергея Болбата и нападающего Филиппа Будковского. Правда, последний из них в разговоре с корреспондентом Meta-ratings.com.ua информацию о его переходе в «Черноморец» не подтвердил. «Не первый раз читаю о себе подобную информацию в интернете», — сказал Будковский.



Ранее мы сообщали о том, что в одесскую команду также приехал на просмотр экс-голкипер «Олимпика». Кроме того, в «Черноморце» продолжат выстуления шесть арендованных футболистов. Так же ранее стало известно, на кого Григорчук рассчитывает в «Черноморце» в качестве своих помощников.

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