«Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля

Завершился центральный матч 14-го тура УПЛ.

В нем «Динамо» потерпело домашнее поражение от «Ворсклы». Киевляне упустили несколько отличных моментов, а вот полтавчане свой шанс использовали — Ранжел замкнул подачу Тилля со штрафного.

Во втором тайме Тилль реализовал пенальти, который был назначен после использования системы ВАР. Арбитр Иванов посчитал, что Сидорчук сфолил на Степанюке.

«Ворскла» из-за удаления Кравчука доигрывала вдесятером, но позволила забить сопернику только один гол, он на счету Витиньо. У «Динамо» прервалась серия из 30-ти матчей без поражений в УПЛ. В случае победы над «Колосом» «Шахтер» обойдет киевлян на первом месте по дополнительным показателям.



Ранее «Минай» проиграл дома «Мариуполю».



УПЛ. 14 тур

«Динамо — «Ворскла» — 1:2 (0:1)

Голы: Витиньо (90+5) — Ранжел (34), Оливье Тилль (74, пенальти).

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Забарный, Кендзера, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 55), Рамирес (Гармаш, 46).

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Тамм, Челядин (Кравчук, 68), Яворский, Кане, Пуцлин, Якубу (Кушниренко, 85), Оливье Тилль, Ранжел (Амилькар, 89), Степанюк.

Предупреждения: Забарный, Сидорчук, Шапаренко, Витиньо — Тамм, Пуцлин, Кравчук, Ранжел, Кушниренко, Амилькар.

Удален: Кравчук (80).

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