«Ворскла» в матче с удалением и незабитым пенальти отстояла ничью во Львове

4 декабря на «Арене Львов» сыграли «Рух» и «Ворскла» в матче УПЛ.
В первом тайме «Рух» не реализовал пенальти. Мяч после удара Климчука парировал Ризнык. Во второй половине встречи полтавчане остались в меньшинстве после того, как красную карточку получил Кравчук. В неравных составах «Ворскле» удалось сыграть вничью 0:0 во Львове.
УПЛ. 17 тур
«Рух» - «Ворскла» - 0:0 (0:0)
Удаление: Кравчук, 61 («Ворскла»).
Нереализованный пенальти: Климчук, 38 («Рух»)
«Рух»: Панькив - Сыч, Дидык, Билый, Роман - Сапуга, Федорчук - Альваренга (Рунич, 71), Таллес (Притула, 90+2), Бойчук (Мысык, 66) - Климчук.
«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу - Челядин, Пуцлин - Рангел, О. Тилль (Пешич, 75), Кане - Степанюк (Кравчук, 46).
Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.
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