«Ворскла» в матче с удалением и незабитым пенальти отстояла ничью во Львове

4 декабря на «Арене Львов» сыграли «Рух» и «Ворскла» в матче УПЛ.



В первом тайме «Рух» не реализовал пенальти. Мяч после удара Климчука парировал Ризнык. Во второй половине встречи полтавчане остались в меньшинстве после того, как красную карточку получил Кравчук. В неравных составах «Ворскле» удалось сыграть вничью 0:0 во Львове.

УПЛ. 17 тур

«Рух» - «Ворскла» - 0:0 (0:0)

Удаление: Кравчук, 61 («Ворскла»).

Нереализованный пенальти: Климчук, 38 («Рух»)

«Рух»: Панькив - Сыч, Дидык, Билый, Роман - Сапуга, Федорчук - Альваренга (Рунич, 71), Таллес (Притула, 90+2), Бойчук (Мысык, 66) - Климчук.

«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу - Челядин, Пуцлин - Рангел, О. Тилль (Пешич, 75), Кане - Степанюк (Кравчук, 46).

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.