«Ворскла» упустила победу над «Львовом» и уходит на зимний перерыв на пятом месте

Завершился последний матч субботней программы 18-го тура УПЛ.
«Ворскла», имевшая серьезные кадровые проблемы, на 65-й минуте смогла открыть счет в поединке с «Львовом» усилиями Амилькара Коджови. Однако хозяева отыгрались менее чем через 10 минут благодаря голу Ременяка.
«Ворскла» уходит на зимний перерыв на пятом месте. В трех матчах второго круга полтавчане набрали только два очка.
Ранее «Шахтер» одержал волевую победу над «Александрией» и сохранил лидерство.
УПЛ. 18-й тур
«Львов» — «Ворскла» — 1:1 (0:0)
Голы: Ременяк (74) — Амилькар (65).
«Львов»: Ильющенков, Зозуля, Романчук, Лека, Грисьо (Семенив, 78), Брикнер (Ременяк, 69), Политыло, Довгий, Якимец, Эрнест (Бусько, 85), Ныч (Шина, 78).
«Ворскла»: Ткаченко, Пердута (Павлюк, 8; Амилькар, 39), Чеснаков, Яворский, Якубу, Кушниренко, Челядин (Хрипчук, 87), О. Тилль, Кане, Пешич, Ранжел.
Предупреждения: Грисьо, Брикнер, Довгий, Романчук — Павлюк.
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