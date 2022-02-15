«Ворскла» сыграла вничью с узбекистанским «Насафом»

15 февраля «Ворскла» провела очередной контрольный матч на сборах в Турции. Соперником полтавской команды был «Насаф» из Узбекистана. Поединок завершился вничью – 0:0.

Ранее на сборе команда Юрия Максимова проиграла казахстанскому «Атырау» со счетом 1:2 и уступила польскому клубу «Лодзь» - 0:1.

«Ворскла» возобновит сезон в УПЛ 27 февраля, когда на своем поле встретится с «Вересом».

Контрольный матч

«Ворскла» — «Насаф» — 0:0

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