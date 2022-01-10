«Ворскла» совершила первый зимний трансфер

10.01.2022
16:46
Новость
Футбол
«Ворскла» объявила о подписании контракта с левым защитником Андреем Бацулой. Соглашение с 29-летним игроком заключено на 2,5 года, сообщает официальный сайт полтавского клуба.
Последним клубом Бацулы было минское «Динамо». Также ранее он выступал за молодежку «Ворсклы», «Кремень», «Зирку», «Александрию» и «Кортрейк».
Добавим, что Бацула стал первым зимним новичком «Ворсклы».
На зимний перерыв команда Юрия Максимова ушла на пятом месте в турнирной таблице, набрав 33 очка.
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