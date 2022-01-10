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«Ворскла» совершила первый зимний трансфер

Павел Соловей
Павел Соловей
10.01.2022
16:46
Новость
Футбол

«Ворскла» объявила о подписании контракта с левым защитником Андреем Бацулой. Соглашение с 29-летним игроком заключено на 2,5 года, сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Последним клубом Бацулы было минское «Динамо». Также ранее он выступал за молодежку «Ворсклы», «Кремень», «Зирку», «Александрию» и «Кортрейк».

Добавим, что Бацула стал первым зимним новичком «Ворсклы».

На зимний перерыв команда Юрия Максимова ушла на пятом месте в турнирной таблице, набрав 33 очка.

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