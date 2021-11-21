«Ворскла» разгромила «Мариуполь», у Тилля два гола и два ассиста

Завершился матч 15-го тура УПЛ между одним из лидеров «Ворсклой» и аутсайдером «Мариуполем».

Полтавчане одержали крупную победу. Еще в первом тайме дубль сделал Оливье Тилль. «Мариуполь» старался отвечать атакой на атаку и во втором тайме сумел забить усилиями Топалова, хотя остался к тому моменту вдесятером.

В оставшееся время «Ворскла» успела отправить три мяча в ворота приазовцев. Забили Пешич, Тамм и Степанюк. Два ассиста сделал Оливье Тилль.

«Ворскла» поднялась на третье место с 31-м очком. «Мариуполь» остался на последней строчке с семью пунктами.

УПЛ. 15 тур

«Ворскла» — «Мариуполь» — 5:1 (2:0)

Голы: Оливье Тилль (16, 22), Пешич (66), Тамм (79), Степанюк (83) — Топалов (62).

«Ворскла»: Ризнык, Тамм (Павлюк, 84), Яворский, Чеснаков, Пердута (Кушниренко, 84), Пуцлин (Амилькар, 84), Оливье Тилль, Якубу (Челядин, 69), Степанюк, Кане, Ранжел (Пешич, 30).

«Мариуполь»: Турбаевский, Меличенко, Мампасси (Микицей, 78), Босанчич, Стасюк, Чех (Хромей, 78), Мишнев, Кащук, Топалов (Микитишин, 78), Шостак (Петерман, 58), Вьюнник (Свитюха, 58).

Предупреждения: Кане, Челядин — Босанчич, Микицей.

Удаление: Петерман (60).

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