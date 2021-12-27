«Ворскла» рассчитывает взять в аренду нападающего «Динамо»

Полтавская «Ворскла» ищет усиление в атакующую линию своей команды.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в начале января «Ворскла» приложит усилия, чтобы взять в аренду у «Динамо» 28-летнего нападающего Владислава Кулача, раньше уже выступавшего за полтавчан, но не сумевшего закрепиться в составе киевлян. Также не исключено, что полтавчане в переговорах с «Динамо» затронут вопрос полного трансфера экс-полтавчанина.
Также «Ворскла» активно работает над тем, чтобы отдать в аренду или продать 30-летнего Адеринсолу Эсеолу, которого главный тренер Юрий Максимов не видит в основе полтавчан.
Напомним, что известный немецкий портал Transfermarkt оценивает Кулача в 1 миллион евро, а Эсеолу – в 500 тысяч евро. Кулач в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром УПЛ с 15-ю голами.
Ранее стали известны планы «Ворсклы» на зимний перерыв в плане спаррингов.
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