«Ворскла» против «Шахтера» сыграет без четырех футболистов

В 12-м туре чемпионата УПЛ вызывает интерес поединок «Ворскла» — «Шахтер», который состоится в Полтаве 23 октября.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, у полтавчан возникли кадровые проблемы накануне игры с горняками. По разным причинам под большим вопросом участие в матче Владимира Чеснакова, Сергея Яворского, Валерия Бондаренко и Владислава Вакулы. Главному тренеру — Юрию Максимову, будет непросто найти им замену.

Участие Владимира Чеснакова в игре с «Шахтером» под вопросом

В то же время ганский легионер Наджеб Якубу, не выступавший за «Ворсклу» в последних матчах, уже вернулся в общую группу и на него Юрий Максимов может рассчитывать.

Напомним, что поединок «Ворскла» — «Шахтер» начнется 23 октября в 17.00.

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