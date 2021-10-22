«Ворскла» против «Шахтера» сыграет без четырех футболистов

В 12-м туре чемпионата УПЛ вызывает интерес поединок «Ворскла» — «Шахтер», который состоится в Полтаве 23 октября.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, у полтавчан возникли кадровые проблемы накануне игры с горняками. По разным причинам под большим вопросом участие в матче Владимира Чеснакова, Сергея Яворского, Валерия Бондаренко и Владислава Вакулы. Главному тренеру — Юрию Максимову, будет непросто найти им замену.
В то же время ганский легионер Наджеб Якубу, не выступавший за «Ворсклу» в последних матчах, уже вернулся в общую группу и на него Юрий Максимов может рассчитывать.
Напомним, что поединок «Ворскла» — «Шахтер» начнется 23 октября в 17.00.
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