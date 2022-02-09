«Ворскла» проиграла польской команде на сборе в Турции

В рамках подготовки ко второй части сезона «Ворскла» сыграла контрольный матч против польского клуба «Лодзь». Спарринг завершился поражением полтавской команды со счетом 0:1.

Единственный мяч на 29-й минуте забил игрок «Лодзи» Матеуш Ковальчик.

Контрольный матч

«Ворскла» — «Лодзь» — 0:1

Гол: Ковальчик, 29.

Ранее мы сообщали, что экс-полузащитник «Карпат» и «Ворсклы» завершил карьеру игрока и будет работать в структуре «Металлиста 1925».

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