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«Ворскла» проиграла польской команде на сборе в Турции

Павел Соловей
Павел Соловей
09.02.2022
17:53
Новость
Футбол

В рамках подготовки ко второй части сезона «Ворскла» сыграла контрольный матч против польского клуба «Лодзь». Спарринг завершился поражением полтавской команды со счетом 0:1.

Единственный мяч на 29-й минуте забил игрок «Лодзи» Матеуш Ковальчик.

Контрольный матч

«Ворскла» — «Лодзь» — 0:1

Гол: Ковальчик, 29.

Ранее мы сообщали, что экс-полузащитник «Карпат» и «Ворсклы» завершил карьеру игрока и будет работать в структуре «Металлиста 1925».

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