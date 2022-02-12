«Ворскла» проиграла казахстанской команде

12.02.2022
18:18
Новость
Футбол
В рамках подготовки ко второй части сезона «Ворскла провела контрольный матч против «Атырау» из Казахстана. Спарринг завершился поражением полтавской команды со счетом 1:2.
За «Ворсклу» в конце первого тайма отличился Кравчук.
Контрольный матч
«Ворскла» – «Атырау» – 1:2
Голы: ?, 15 (0:1). ?, 34 (0:2). Кравчук, 42 (1:2).
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