«Ворскла» определилась с тремя спарринг-партнерами на турецком сборе

Полтавская «Ворскла» выйдет из отпуска 16 января. На первом сборе в Турции подопечные Юрия Максимова встретятся с командами из Польши и Казахстана.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua полтавчане девятого февраля сыграют с польским ФК «ЛКС», 12 - с «Атырау» (Казахстан) и 18 - с еще одной командой из этой страны - «Каспием». Контракты на проведение этих матчей уже подписаны. Планируется еще один контрольный поединок, с потенциальным соперником сейчас ведутся переговоры.

Напомним, что в Полтаву после первого сбора футболисты «Ворсклы» вернутся 21 февраля.

На зимний перерыв команда Юрия Максимова ушла на пятом месте в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Напомним, что ранее стало известно, что «Ворскла» подписала контракта с защитником.

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