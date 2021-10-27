«Ворскла» на выезде обыграла «Верес» и вышла в четвертьфинал Кубка Украины

27.10.2021
15:52
Новость
Футбол
В матче 1/8 финала «Верес» в Луцке на стадионе «Авангард» принимал «Ворсклу». Поединок завершился победой полтавской команды со счетом 3:1.
Ровенская команда с 71-й минуты играла в меньшинстве, красную карточку получил Дахновский.
Таким образом, «Ворскла» вышла в четвертьфинал Кубка Украины, а «Верес» покинул турнир.
Кубок Украины
1/8 финала
«Верес» – «Ворскла» – 1:3
Голы: Кане, 21 (0:1). Пешич, 67 (0:2). Яворский, 84 (0:3). Сергийчук, 90+4 – с пенальти (1:4).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
«Верес», «Спартак», «Агробизнес»: топ-10 самых громких вылетов «Шахтера» и «Динамо» из Кубка
«Александрия» в матче с семью голами победила «Металлист 1925»
Михайленко — о «Черноморце», прогулках по Одессе и настрое на «Шахтер»
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.