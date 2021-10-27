«Ворскла» на выезде обыграла «Верес» и вышла в четвертьфинал Кубка Украины

В матче 1/8 финала «Верес» в Луцке на стадионе «Авангард» принимал «Ворсклу». Поединок завершился победой полтавской команды со счетом 3:1.

Ровенская команда с 71-й минуты играла в меньшинстве, красную карточку получил Дахновский.

Таким образом, «Ворскла» вышла в четвертьфинал Кубка Украины, а «Верес» покинул турнир.

Кубок Украины

1/8 финала

«Верес» – «Ворскла» – 1:3

Голы: Кане, 21 (0:1). Пешич, 67 (0:2). Яворский, 84 (0:3). Сергийчук, 90+4 – с пенальти (1:4).

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