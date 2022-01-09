«Ворскла» на сборах в Турции сыграет с поляками

Определился один из спарринг-партнеров полтавчан на турецком сборе.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 9 февраля «Ворскла» проведет контрольный матч с клубом ЛКС (Лодзь). На данный момент эта команда занимает 9-е место в 1 лиге Польши. Встреча пройдет в Манавгате.
«Ворскла» располагается на 5-й строчке в турнирной таблице УПЛ. 22 января команда Юрия Максимова улетит на сбор в Турцию, который будет разбит на две части, и только во второй, в феврале, она проведет четыре-пять контрольных матчей. Возвращение в Полтаву запланировано на 18 февраля.
Ранее полузащитник «Руха» прокомментировал интерес со стороны «Черноморца».
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