«Ворскла» на сборах в Турции сыграет с поляками

Определился один из спарринг-партнеров полтавчан на турецком сборе.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 9 февраля «Ворскла» проведет контрольный матч с клубом ЛКС (Лодзь). На данный момент эта команда занимает 9-е место в 1 лиге Польши. Встреча пройдет в Манавгате.

«Ворскла» располагается на 5-й строчке в турнирной таблице УПЛ. 22 января команда Юрия Максимова улетит на сбор в Турцию, который будет разбит на две части, и только во второй, в феврале, она проведет четыре-пять контрольных матчей. Возвращение в Полтаву запланировано на 18 февраля.

Ранее полузащитник «Руха» прокомментировал интерес со стороны «Черноморца».

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