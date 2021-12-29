«Ворскла» досрочно разорвала контракт с форвардом

Состоялась встреча руководства «Ворсклы» с нападающим Адеринсолой Эсеолой, сообщает официальный сайт клуба.

Учитывая, что 30-летний футболист не имел должной игровой практики в первой команде полтавчан с момента, когда присоединился к клубу, стороны пришли к согласию досрочно прекратить сотрудничество.

Контракт нападающего с полтавским клубом был рассчитан до конца июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Эсеола сыграл за «Ворсклу» 23 минуты в чемпионате УПЛ.

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