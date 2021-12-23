Воронин назвал лучшую кандидатуру на пост главного тренера сборной Украины

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин поделился мнением о том, кто должен возглавить национальную команду. Напомним, что сейчас главным тренером сине-желтых является Александр Петраков.

«Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что максимум летом у сборной Украины будет новый главный тренер. Не хочу обидеть Александра Петракова. Это просто мои предположения или рассуждения.

Просто мне кажется, что Ребров на сегодняшний день, если брать украинских тренеров, — это лучшая кандидатура. У него и опыт есть: он тренировал и «Динамо», и в «Ференцвароше» добился результата, сейчас арабов хорошо тренирует. Плюс, он очень хорошо знает наш менталитет», — сказал Воронин в комментарии для YouTube-канала Артема Милевского.

Минувшим летом Реброва связывали с назначением в сборную Украины, которую в августе покинул Андрей Шевченко. На данный момент Ребров возглавляет «Аль-Айн».

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