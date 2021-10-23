Воробей: жду от игры «Ворскла» – «Шахтер» какие-то сюрпризы

Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался о матче УПЛ «Ворскла» – «Шахтер».



«Тяжело что-то говорить об игре «Шахтера». «Горняки» сейчас находятся не в самом лучшем моральном состоянии. Также наверняка у «Шахтера» будет усталость после поединка с «Реалом». Но здесь вопрос: способна ли «Ворскла» преподнести сюрприз и выступить такой третьей силой в чемпионате Украины. Если «Ворскла» сможет преподнести сюрприз, то нужно будет признать, что полтавчане действительно – хороший соперник, который находится на своем месте в турнирной таблице УПЛ. Здесь больше вопрос к команде Максимова. Готовы ли они прыгнуть выше головы? Готовы ли они к борьбе за бронзовые, а может и за серебряные медали?

Но, понятное дело, класс «Шахтера» намного выше. Скамейка запасных у «горняков» длиннее, есть кем заменить уставших футболистов. Но жду от этой игры какие-то сюрпризы», – сказал Воробей.

Матч «Ворскла» – «Шахтер» состоится 23-го октября. Начало встречи в 17:00.

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