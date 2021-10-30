Воробей: «Шахтер» правильно поступил, продолжив контракт со Степаненко

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о новом контракте Тараса Степаненко с «Шахтером», а также поделился мнением о Дентиньо.



«Мы все поздравляем Тараса Степаненко с подписанием нового контракта с «Шахтером». «Шахтер» однозначно правильно поступил, продолжив контракт с этим футболистом. Тарас – все-таки старожил команды и тот игрок, который сейчас еще нужен «Шахтеру». Это один из немногих игроков, который отбирает мячи, цементируя оборону команды. Терять таких футболистов, думаю, не стоит. Почему Де Дзерби не ставит Степаненко в основной состав на еврокубковые матчи? Мне кажется, у главного тренера свой взгляд на выступления команды. Где-то, наверное, итальянец пытается привить «Шахтеру» более атакующий футбол. Но пока что это мало получается. Все-таки «Шахтеру» нужно отбирать мячи и для меня непонятно, почему Тарас не играл в матчах Лиги чемпионов. Может, поэтому «Шахтер» и проигрывал те встречи. Нужно было отбирать мячи и навязывать борьбу в центре поля. Но этого в центре поля у «Шахтера» не было.

Нужно ли «Шахтеру» отпустить Дентиньо в другой клуб? Что касается Дентиньо, то это тоже ведущий игрок и он тоже опытный футболист. Он давно в команде. Да, такие игроки пригодятся в команде. Но я не думаю, что Дентиньо устроит играть через матч или два. Я думаю, в «Шахтере» все равно курс на омоложение команды есть. В «Шахтере» очень много перспективных футболистов, которые сидят на замене, но у них очень большое будущее. Поэтому, конечно, «Шахтеру» нужно продавать уже таких футболистов, как Дентиньо. И это касается не только Дентиньо. Не буду называть фамилии, но, думаю, что «Шахтеру» нужно двигаться вперед. Мне кажется, Дентиньо нужно уходить уже этой зимой», - сказал Воробей.

Также Сборная Боснии и Герцеговины объявила заявку на матчи с Украиной и Финляндией.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Донецкий «Шахтер» продлил контракт с Матвиенко

Палкин: Степаненко – однозначно легенда «Шахтера»

«Шахтер» объявил заявку на матч с «Десной»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.