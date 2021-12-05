Воробей: «Шахтер» хотел забить побольше мячей «Львову»

Экс-форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался о победе «горняков» над «Львовом» в матче УПЛ (6:1), а также поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов «Шахтер» - «Шериф».



«Встретились две разные команды, которые находятся на разных полюсах. Такие команды, как «Львов» и «Рух» играют с «Шахтером» сугубо от обороны. Такие команды ставят с «горняками» двойной или тройной автобус.

Что не получилось у «Шахтера» в первом тайме? Как мне показалось, «горняки» медленно начинали атаки. К тому времени, когда центральные защитники отдавали мяч в зону полузащиты, команда-соперник глубоко садилась и, скажем так, пешком перестраивалась. В первом тайме игроки «Шахтера» очень медленно разыгрывали мяч, очень медленно думали, было много ненужных касаний. А соперник успевал перестроиться. Как и бывает в таких играх, забивает команда, которая гораздо слабее. Но нужно отдать должное. Перед перерывом Мудрик включился и заработал пенальти, который реализовал Тете. Этот гол был самым важным в игре. Он повлиял на ход встречи. Уходить в раздевалку со счетом 0:1 и 1:1 – это разные вещи.

На вторую половину встречи «Шахтер» вышел другим, чуть быстрее заиграл. Уже включились фланги и проходили атаки. В итоге «Шахтер» забил второй мяч, и соперник посыпался. После второго пропущенного гола «Львов» перестал играть. Но бросилось в глаза то, что «Шахтер» хотел выиграть с крупным счетом, пытаясь забить побольше мячей. В итоге «горняки» победили со счетом 6:1. Команда хотела улучшить разницу забитых-пропущенных.

Хорошая ли это репетиция перед «Шерифом»? Этот матч отнюдь не показатель. В этом матче был футбол в исполнении одной команды. Трудно анализировать, к «Шерифу» «горняки» готовы или нет. В моральном плане да, «Шахтер» забил много мячей и у команды настроение приподнятое. Но с «Шерифом» будет совершенно другой матч и накал. Это будет Лига чемпионов. И, конечно, команда держит в уме первую игру в Тирасполе.

Что жду от матча «Шахтер» - «Шериф»? Я надеюсь, что не будет такого сценария, какой был в первом поединке. И надеюсь, что не будет того, что было в матче со «Львовом» в первом тайме. «Шахтеру» надо будет быстрее принимать решения. Нужно, чтобы мяч быстрее двигался, и чтобы «Шахтер» находил свободные зоны и вскрывал их. Естественно, без борьбы не будет результата. Нужно будет выигрывать единоборства и быстрее двигаться», - сказал Воробей.

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