Воробей: может ли «Металлист» выиграть Кубок Украины? Давайте дождемся жеребьевки

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал прокомментировал победу «Металлиста» в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Колоса» (1:0). Также Андрей Воробей оценил шансы харьковчан в борьбе за трофей и оценил перспективы «Металлиста» в будущем.



«Я говорил еще до матча, что «Металлист» пройдет команду из Коваливки в Кубке Украины. В принципе харьковская команда это и сделала. Они молодцы! Я поздравляю «Металлист» и всех болельщиков этой команды.

Может ли «Металлист» составить конкуренцию грандам и выиграть Кубок Украины? Что касается перспектив харьковчан в Кубке Украины, то дождемся жребия. Посмотрим, на кого они выйдут и от этого будем отталкиваться. Что касается создать конкуренцию «Динамо» и «Шахтеру», трудно еще говорить. У «Металлиста» амбиции большие, президент клуба сделал очень громкие заявления. В принципе и мы все понимаем, что это все будет. Но вопрос – когда? Может быть это будет даже не в следующем сезоне, а позже. Но пока что рано рассуждать на эту тему. На данный момент, конечно, харьковчане не смогут конкурировать с «Динамо» и «Шахтером». Но что будет в следующем году – неизвестно. Какие исполнители будут в команде, какой будет рисунок игры? Это уже мы будем смотреть по ходу чемпионата.

Поэтому сейчас можно говорить только о Кубке Украины. Посмотрим жеребьевку, на какую команду выйдет «Металлист». Будем болеть за «Металлист», так как все-таки это команда из Первой лиги, и она показывает неплохой футбол», - скала Воробей.

Также Сборная Боснии и Герцеговины объявила заявку на матчи с Украиной и Финляндией.

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