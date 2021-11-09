Воробей: думаю, боссы «Дженоа» дали Шевченко какой-то карт-бланш

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером команды итальянской Серии А «Дженоа».



«Эта новость не стала для меня неожиданностью. Все-таки ходили слухи и разговоры, что Андрей Николаевич хочет перебраться в Серию А и тренировать команду из чемпионата Италии. Конечно, говорили не о «Дженоа». Все сватали Шевченко в «Милан», но, наверное, что-то не получилось. Он хотел работать в Италии. Думаю, Шевченко правильно сделал. Какой смысл сидеть на месте после работы в сборной? Для любого тренера, который работал, эти полгода или год простоя дают о себе знать. Я считаю, что он поступил правильно. Надо с чего-то начинать. Да, «Дженоа» - это не топ-команда, но тем не менее хочется посмотреть, как Андрей Николаевич будет работать в клубе, а не в сборной.

Первый матч у «Дженоа» под руководством Шевченко будет против «Ромы» Моуринью? Да, я знаю. Видел календарь. Конечно, он принял команду, которая находится внизу турнирной таблицы, да и календарь сложный. У генуэзцев матчи с «Ромой», «Миланом», «Ювентусом». Из четырех матчей у него три против топ-команд, хотя «Удинезе» тоже хороший клуб. Я считаю, что календарь у Шевченко и его команды очень сложный. Принять команду в такое время с таким календарем… Только уважение вызывает человек, который согласился на такое.

Но, я думаю, что боссы «Дженоа» смотрят вперед, в будущее. Поэтому они, наверное, дали какой-то карт-бланш. Я не думаю, что после этих четырех матчей будут какие-то кардинальные изменения, если, не дай Бог, что-то пойдет не так.

Я думаю, у боссов «Дженоа» состоялся разговор с Андреем Николаевичем и с его тренерским штабом. Я думаю, руководство «Дженоа» какой-то карт-бланш дало. Наверное, они сказали, что будут какие-то финансовые вливания на новых игроков, на усиление команды. Наверное, Андрей Николаевич и его штаб не пришли бы в клуб, если бы там не было каких-то перспектив.

Он давно хотел возглавить команду Серии А. Думали, что это «Милан» будет, но «россонери» дают хорошие результаты, поэтому руководству миланцев не было смысла менять тренера.

Интересно будет посмотреть на работу Андрея Николаевича в клубе. В сборной все собираются на несколько дней, играют несколько матчей и опять разъезжаются по клубам. А вот готовить команду к сезону, весь сезон тренировать – это совершенно другое. Мне хочется посмотреть и увидеть работу Шевченко в клубе.

Шевченко сказал, что собирается возрождать великую историю «Дженоа»? Дай Бог! Дай Бог, чтобы у него получилось. У Шевченко хороший тренерский штаб. Посмотрим. Мы все ждем и хотим посмотреть на работу Андрея Шевченко в качестве тренера на клубном уровне.

Под руководством Андрея Шевченко будут играть Горан Пандев и другие опытные игроки? Немаловажный фактор то, что Шевченко знает итальянский язык. Ему будет легко общаться непосредственно с игроками на итальянском языке. Это немаловажно. Языкового барьера у него не будет. Вдобавок ко всему у него помощники итальянцы. Я думаю, что они найдут общий язык со всеми игроками – и с «дедушками», и с молодыми футболистами», - сказал Воробей.

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