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«Волынь» расторгла контракт с защитником

Игорь Яслик
Игорь Яслик
18.12.2021
15:32
Новость
Футбол

Луцкая «Волынь» из отпуска планирует выйти 25 января.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, пока нет определенности, где подопечные Альберта Шахова будут готовиться к весенней части сезона.

Ясность должна появиться в конце декабря, когда станет известен бюджет ФК на следующий год и только тогда можно будет спрогнозировать, будут лучане тренироваться дома, или в Турции, сохранят ли всех ведущих футболистов.

По имеющейся информации, «Волынь» покинул лишь защитник Иван Цюпа, с которым был расторгнут контракт по согласию сторон.
Напомним, что пока «Волынь» занимает десятое место в Первой лиге, набрав 25 очков.

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