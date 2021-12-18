«Волынь» расторгла контракт с защитником

Луцкая «Волынь» из отпуска планирует выйти 25 января.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, пока нет определенности, где подопечные Альберта Шахова будут готовиться к весенней части сезона.

Ясность должна появиться в конце декабря, когда станет известен бюджет ФК на следующий год и только тогда можно будет спрогнозировать, будут лучане тренироваться дома, или в Турции, сохранят ли всех ведущих футболистов.

По имеющейся информации, «Волынь» покинул лишь защитник Иван Цюпа, с которым был расторгнут контракт по согласию сторон.

Напомним, что пока «Волынь» занимает десятое место в Первой лиге, набрав 25 очков.

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