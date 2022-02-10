«Волынь» отказалась от турнира в Беларуси

В планы подготовки луцкой команды к весенней части сезона внесены коррективы.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в связи с тем, что первый этап подготовки «Волыни» был сорван из-за того, что выбыли из строя по разным причинам сразу 15 футболистов, принято решение отказаться от участия в середине февраля в международном турнире в белорусском Бресте.

В планы подготовки луцкой команды к весенней части сезона внесены коррективы

В начале следующей недели подопечные Альберта Шахова, которые сейчас тренируются в Ковеле, планируют отправиться на сбор в Закарпатье.

По имеющейся информации, расположение «Волыни» покинул иранский легионер Сиаваш Хагназари, который собирается трудоустроиться в Узбекистане. На просмотре в «Волыни» находятся три потенциальных новичка, с ними планируют определиться до отъезда в Закарпатье.

Напомним, что 19 февраля «Волынь» проведет контрольный матч с «Ужгородом».

Ранее стало известно, что «Верес» и «Альянс» интересуются игроками «Волыни».

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