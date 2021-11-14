«Волынь» обыграла «Альянс», прервав безвыигрышную серию из трех матчей

14.11.2021
17:22
Новость
Футбол
В поединке 18-го тура Первой лиги «Волынь» на своем поле встречалась с «Альянсом». Матч прошел на стадионе «Авангард» и завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный мяч на 72-й минуте забил Кобзарь. Отметим, что луцкая команда не выигрывала в последних трех матчах.
«Волынь» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Альянс» остался на четвертой строчке, имея в своем активе 29 очков.
Первая лига
18-й тур
«Волынь» - «Альянс» - 1:0
Гол: Кобзарь, 72.
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