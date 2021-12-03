«Волчанск» расстался с вице-капитаном и еще четырьмя игроками

Тренерский штаб Андрея Березовчука принял решение по нескольким футболистам.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, второлиговый «Волчанск» разорвал контракты с полузащитниками Егором Коваленко (18 матчей, 4 гола в нынешнем чемпионате), Александром Чебаненко (6 игр), Андреем Савицким (5 матчей) и нападающим Владиславом Галушкой (19 игр, 2 гола). При этом Коваленко был вице-капитаном и одним из четырех лучших бомбардиров команды.

Также расторгнуто арендное соглашение с защитником «Кривбасса» Иваном Семенихиным (10 матчей).

«Волчанск» завершил осеннюю часть сезона Второй лиги на 9-м месте в группе Б. В первом официальном поединке 2022 года команда Андрея Березовчука примет в Харькове «Сумы».

Ранее наш сайт сообщал, что «Энергия» продлила двоих и рассталась с семью игроками.

Также стало известно, что «Скорук» расстался с бывшим игроком системы «Ворсклы».

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