Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Внесены изменения в расписание спаррингов «Динамо» на сборах

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
18.01.2022
18:14
Новость
Футбол

В расписание контрольных матчей киевского «Динамо» на тренировочном сборе в Испании были внесены коррективы.

«Бело-синие» проведут четыре спарринга за время первого сбора. Стал известен четвертый соперник «Динамо», а также время и место всех четырех игр.

21 января. 12:00. Тренировочный центр La Finca. «Динамо» - AFE (сборная Ассоциации профессиональных футболистов Испании, сборная свободных агентов)

22 января. 18:00. Футбольный центр Pinatar Arena. «Динамо» - «Расинг Унион» (Люксембург)

25 января. 18:00. Футбольный центр Pinatar Arena. «Динамо» - «Реал Мурсия» (Испания)

27 января. 12:00. Тренировочный центр La Finca. «Динамо» - «Буде-Глимт» (Норвегия)

Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале «Динамо» в YouTube, а также на канале «Динамо ТВ».

Также «Динамо» рассматривает кандидатуру Шевченко.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Днепр-1» объявил об аренде левого защитника из «Динамо»
«Днепр-1» объявил об аренде левого защитника из «Динамо»
Источник: игрок «Динамо» может отправиться в аренду в ведущий венгерский клуб
Источник: игрок «Динамо» может отправиться в аренду в ведущий венгерский клуб
Попов назвал игрока «Динамо», которого Луческу выгнал с тренировки
Попов назвал игрока «Динамо», которого Луческу выгнал с тренировки

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи