Внесены изменения в расписание спаррингов «Динамо» на сборах

В расписание контрольных матчей киевского «Динамо» на тренировочном сборе в Испании были внесены коррективы.
«Бело-синие» проведут четыре спарринга за время первого сбора. Стал известен четвертый соперник «Динамо», а также время и место всех четырех игр.
21 января. 12:00. Тренировочный центр La Finca. «Динамо» - AFE (сборная Ассоциации профессиональных футболистов Испании, сборная свободных агентов)
22 января. 18:00. Футбольный центр Pinatar Arena. «Динамо» - «Расинг Унион» (Люксембург)
25 января. 18:00. Футбольный центр Pinatar Arena. «Динамо» - «Реал Мурсия» (Испания)
27 января. 12:00. Тренировочный центр La Finca. «Динамо» - «Буде-Глимт» (Норвегия)
Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале «Динамо» в YouTube, а также на канале «Динамо ТВ».
Также «Динамо» рассматривает кандидатуру Шевченко.
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