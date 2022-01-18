Внесены изменения в расписание спаррингов «Динамо» на сборах

В расписание контрольных матчей киевского «Динамо» на тренировочном сборе в Испании были внесены коррективы.



«Бело-синие» проведут четыре спарринга за время первого сбора. Стал известен четвертый соперник «Динамо», а также время и место всех четырех игр.

21 января. 12:00. Тренировочный центр La Finca. «Динамо» - AFE (сборная Ассоциации профессиональных футболистов Испании, сборная свободных агентов)

22 января. 18:00. Футбольный центр Pinatar Arena. «Динамо» - «Расинг Унион» (Люксембург)

25 января. 18:00. Футбольный центр Pinatar Arena. «Динамо» - «Реал Мурсия» (Испания)

27 января. 12:00. Тренировочный центр La Finca. «Динамо» - «Буде-Глимт» (Норвегия)

Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале «Динамо» в YouTube, а также на канале «Динамо ТВ».

Также «Динамо» рассматривает кандидатуру Шевченко.



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