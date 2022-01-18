Вместо помощника Шарана «Прикарпатье» пригласило игрока «Балкан»

18.01.2022
11:20
Новость
Футбол
17 января ивано-франковская команда вернулась из отпуска.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua первый этап подготовки к весенней части сезона пройдет в Ивано-Франковске. Принял решение завершить карьеру вратарь Андрей Новак, который вошел в тренерский штаб Владимира Шарана в «Mинае».
По имеющейся информации его заменит Роман Герич, минувшей осенью защищавший цвета второлиговых «Балкан».
Напомним, что в 21 туре Первой лиги «Прикарпатье» 19 марта будет принимать «ВПК-Агро».
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